NEFES KOÇU DERYA YARKIN: REİKİ İLE DUYGUSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR ÖNLENEBİLİR - Son Dakika

Reiki hakkında bilgiler veren Nefes Koçu ve Enerji Şifa Uzmanı Derya Yarkın, bu yöntemin herkese olumlu enerji ile iyi gelebileceğini belirtti. Uzman Yarkın, 'Reiki ile duygusal ve bedensel rahatsızlıklar önlenebilir. Kişi kaynaktan aldığı olumlu enerji ile bedensel ve ruhsal anlamda daha iyi hissedebilir' diye konuştu.

Reikinin evrensel enerji olduğunu belirten Nefes Koçu ve Enerji Şifa Uzmanı Derya Yarkın, bu enerjinin çeşitli kaynaklardan geldiğini belirtti. Yarkın, "Herkes reiki yapabilir. Fakat bunu yapmadan önce uyumlama çalışmalarına katılıp enerjiye uyumlanmanız gerekmektedir? diye konuştu.

UYGULAMA 20-45 DAKİKA SÜRÜYOR

Reikinin kişiye ait değil evrensel olduğunu vurgulayan Uzman Yarkın, 'Reiki enerjisini ellerinizde hissedebilirsiniz. Kişilere uyumlama yapmadan önce ise niyet ederiz. Ayrıca bu çalışmayı ellerimizle yapıyoruz. Yani kişi üzerinde el hareketleriyle enerjiyi veririz. Uygulama ise ortalama 20-45 dakika sürer, uyulmama süresi iki saat kadardır" açıklamasını yaptı ve şöyle devam etti:

"Benim kullandığım Jnana Kundalini Reiki. Çok güçlü bir reiki enerjisidir. Usui Reiki, Kundalini Reiki, Tummo Reiki ve Karuna Reiki içerir. Jnana Kundalini Reiki Bali'de yaşayan Master Wayan Meja nın geliştirdiği bir enerji formudur."

'YAŞAM ENERJİSİ İÇİN KENDİNİZDE KULLANIN'

Reikinin hiçbir dine bağlı olmadığını ifade eden Uzman Yarkın, kişilerin reikiyi özellikle yaşam enerjisi için kendilerinde kullanmasını önerdi. Reikinin dereceleri olduğunu belirten Uzman Yarkın şunları söyledi:

'Her derecede farklı bir şeyler vardır. Birincisine sadece objelere,çiçeklere enerji verebilirsin. İkincisinde ise hayvanlara, yiyeceklere verebilirsiniz. Üçüncü derecede kendinizi şifalandırabilirsiniz. Dördüncü derecede hem başkalarına uzaktan enerji gönderebilirsiniz hem de başkalarına uyumlama yapabilirsiniz.'

'HEM ÇAKRA HEM DE AURAYI TEMİZLER'

Kalbin istediğiyle zihnin istediği şey arasında büyük fark olduğunu belirten Uzman Yarkın, Reiki ile auranın temizlendiğini, çakraların çalıştırılarak blokajların çözüldüğünü söyledi. Yarkın, kalpten istenen şeyin daha çabuk geldiğini ve niyet eden herkesin reiki yapabileceğini belirtti.

'OLUMLU ENERJİ, BAŞ AĞRISINA DA İYİ GELEBİLİR'

Reikinin hastalıkları net olarak önleyeceğinin söylenemeyeceğini vurgulayan Yarkın şunları söyledi:

'Diyelim ki kanser hastası var. Reiki ile kaynaktan alınan olumlu enerjiyle olumlu şeyler düşünülebilir. Bu da kişiye iyi gelir. İyileşeceğine inanır. Hatta genellikle iyileşeceğine inanan kişiler hastalığı atlatabilir. Reiki yapmak için daha çok bedensel rahatsızlığı ve çok kronik hastalığı ve ağrıları olan kişiler bize danışır. Onlar enerjiye niyet ettikleri ve onu istedikleri için hemen sonuç alabilirler. Mesela elimi başınıza doğru götürsem ve size enerji versem bu baş ağrınıza bile iyi gelebilir. Kısacası reiki insan bedenindeki her şeye iyi gelebilir.'

Uzman Yarkın son olarak kişilere şu önerilerde bulundu:

'Mesela ağaçtan, topraktan enerji alabilirsiniz. Kendinizi çok kötü hissediyorsanız, 'enerjim tükendi, çok fazla çalıştım, etraftaki insanlardan yoruldum' diyorsanız da niyet edip belirlediğiniz herhangi bir kaynaktan olumlu enerji çekebilirsiniz. Dinçleşince de kaynağınızı kapatırsınız.?