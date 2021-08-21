Üye Girişi
NEFES KOÇU DERYA YARKIN: REİKİ İLE DUYGUSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR ÖNLENEBİLİR - Son Dakika

NEFES KOÇU DERYA YARKIN: REİKİ İLE DUYGUSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR ÖNLENEBİLİR

21.08.2021 11:51

Reiki hakkında bilgiler veren Nefes Koçu ve Enerji Şifa Uzmanı Derya Yarkın, bu yöntemin herkese olumlu enerji ile iyi gelebileceğini belirtti.

Reiki hakkında bilgiler veren Nefes Koçu ve Enerji Şifa Uzmanı Derya Yarkın, bu yöntemin herkese olumlu enerji ile iyi gelebileceğini belirtti. Uzman Yarkın, 'Reiki ile duygusal ve bedensel rahatsızlıklar önlenebilir. Kişi kaynaktan aldığı olumlu enerji ile bedensel ve ruhsal anlamda daha iyi hissedebilir' diye konuştu.

Reikinin evrensel enerji olduğunu belirten Nefes Koçu ve Enerji Şifa Uzmanı Derya Yarkın, bu enerjinin çeşitli kaynaklardan geldiğini belirtti. Yarkın, "Herkes reiki yapabilir. Fakat bunu yapmadan önce uyumlama çalışmalarına katılıp enerjiye uyumlanmanız gerekmektedir? diye konuştu.

UYGULAMA 20-45 DAKİKA SÜRÜYOR

Reikinin kişiye ait değil evrensel olduğunu vurgulayan Uzman Yarkın, 'Reiki enerjisini ellerinizde hissedebilirsiniz. Kişilere uyumlama yapmadan önce ise niyet ederiz. Ayrıca bu çalışmayı ellerimizle yapıyoruz. Yani kişi üzerinde el hareketleriyle enerjiyi veririz. Uygulama ise ortalama 20-45 dakika sürer, uyulmama süresi iki saat kadardır" açıklamasını yaptı ve şöyle devam etti:

"Benim kullandığım Jnana Kundalini Reiki. Çok güçlü bir reiki enerjisidir. Usui Reiki, Kundalini Reiki, Tummo Reiki ve Karuna Reiki içerir. Jnana Kundalini Reiki Bali'de yaşayan Master Wayan Meja nın geliştirdiği bir enerji formudur."

'YAŞAM ENERJİSİ İÇİN KENDİNİZDE KULLANIN'

Reikinin hiçbir dine bağlı olmadığını ifade eden Uzman Yarkın, kişilerin reikiyi özellikle yaşam enerjisi için kendilerinde kullanmasını önerdi. Reikinin dereceleri olduğunu belirten Uzman Yarkın şunları söyledi:

'Her derecede farklı bir şeyler vardır. Birincisine sadece objelere,çiçeklere enerji verebilirsin. İkincisinde ise hayvanlara, yiyeceklere verebilirsiniz. Üçüncü derecede kendinizi şifalandırabilirsiniz. Dördüncü derecede hem başkalarına uzaktan enerji gönderebilirsiniz hem de başkalarına uyumlama yapabilirsiniz.'

'HEM ÇAKRA HEM DE AURAYI TEMİZLER'

Kalbin istediğiyle zihnin istediği şey arasında büyük fark olduğunu belirten Uzman Yarkın, Reiki ile auranın temizlendiğini, çakraların çalıştırılarak blokajların çözüldüğünü söyledi. Yarkın, kalpten istenen şeyin daha çabuk geldiğini ve niyet eden herkesin reiki yapabileceğini belirtti.

'OLUMLU ENERJİ, BAŞ AĞRISINA DA İYİ GELEBİLİR'

Reikinin hastalıkları net olarak önleyeceğinin söylenemeyeceğini vurgulayan Yarkın şunları söyledi:

'Diyelim ki kanser hastası var. Reiki ile kaynaktan alınan olumlu enerjiyle olumlu şeyler düşünülebilir. Bu da kişiye iyi gelir. İyileşeceğine inanır. Hatta genellikle iyileşeceğine inanan kişiler hastalığı atlatabilir. Reiki yapmak için daha çok bedensel rahatsızlığı ve çok kronik hastalığı ve ağrıları olan kişiler bize danışır. Onlar enerjiye niyet ettikleri ve onu istedikleri için hemen sonuç alabilirler. Mesela elimi başınıza doğru götürsem ve size enerji versem bu baş ağrınıza bile iyi gelebilir. Kısacası reiki insan bedenindeki her şeye iyi gelebilir.'

Uzman Yarkın son olarak kişilere şu önerilerde bulundu:

'Mesela ağaçtan, topraktan enerji alabilirsiniz. Kendinizi çok kötü hissediyorsanız, 'enerjim tükendi, çok fazla çalıştım, etraftaki insanlardan yoruldum' diyorsanız da niyet edip belirlediğiniz herhangi bir kaynaktan olumlu enerji çekebilirsiniz. Dinçleşince de kaynağınızı kapatırsınız.?

NEFES KOÇU DERYA YARKIN: REİKİ İLE DUYGUSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR ÖNLENEBİLİR
NEFES KOÇU DERYA YARKIN: REİKİ İLE DUYGUSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR ÖNLENEBİLİR
NEFES KOÇU DERYA YARKIN: REİKİ İLE DUYGUSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR ÖNLENEBİLİR
NEFES KOÇU DERYA YARKIN: REİKİ İLE DUYGUSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR ÖNLENEBİLİR

Enerji, Reiki, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NEFES KOÇU DERYA YARKIN: REİKİ İLE DUYGUSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR ÖNLENEBİLİR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi 12:38 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek 12:35 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım 12:15 Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım
Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi 12:12 Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz 11:51 Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı. 11:41 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı 11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı 10:55 Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı

Son Dakika Haberleri
12:37 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi
12:35 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
12:34 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek
12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar
12:12 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
11:48 Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı
11:40 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
11:38 Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada
11:36 İki uluslararası patenti var! Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci, CV'si ile dikkat çekiyor
11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı
Marcao'nun saldırdığı Kerem, tüm olumsuzlara rağmen takımını sırtlayan isim oldu Marcao'nun saldırdığı Kerem, tüm olumsuzlara rağmen takımını sırtlayan isim oldu         
12:59
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu         
12:36
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar         
12:29
Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek         
12:13
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu         
11:57
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı         
11:48
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı         
11:00
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 13:08:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: NEFES KOÇU DERYA YARKIN: REİKİ İLE DUYGUSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR ÖNLENEBİLİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement