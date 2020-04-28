"Nefes Kredisi" başvuruları başladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin oda üyelerine "Nefes Kredisi" imkanı sağladığını bildirdi.

Ilık, yaptığı açıklamasında, TOBB ile Denizbank ve Kredi Garanti Fonu arasında "Nefes Kredisi" protokolünün imzalandığını belirtti.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen üyelerine biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluşları TOBB öncülüğünde yeni bir "Nefes Kredisi" çalışmasına başlandığını aktaran Ilık, oda üyesi işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Kredinin 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz olduğunu kaydeden Ilık, şunları kaydetti:

"Üye işletmelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde odalarımızın ve borsalarımızın değerli katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen 'Nefes Kredisi' tekrar başlatıldı.

Krediye ilişkin protokol 27 Nisan 2020 Pazartesi günü Denizbank ve Kredi Garanti Fonu ile imzalandı. 2021'den itibaren 12 eşit taksitte, yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ve firmanın cirosuna göre 50 bin veya 100 bin liraya kadar kullanabilecekler. Ülkemiz ekonomisine nefes olacak bu kredi tüm üyelerimize hayırlı olsun."