Nefes nefese yakalanan şüpheliyi polis suyla serinletti - Son Dakika

Sağlık kontrolünden geçirilen S.E., ifadesi alınmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

ANTALYA'da, çeşitli suçlardan arandığı için polis tarafından yakalanan S.E., gözaltına alındığı sırada yeniden kaçtı. Kısa sürede yakalanan ve kaçtığı için nefes nefese kalan S.E.'yi, polis yüzüne su dökerek serinletti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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