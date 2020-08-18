Nefes verdiği oğlunu kaybeden acılı baba, "keşke ben öleydim" diye gözyaşı döktü - Son Dakika

Nefes verdiği oğlunu kaybeden acılı baba, "keşke ben öleydim" diye gözyaşı döktü

Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen 3 kişiyi kurtarmak için atladığı suda boğulma tehlikesi atlatan genç, dalgıç polislerin dakikalarca kalp masajı yapması ve babasının nefes vermesiyle hayata döndükten 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Nefes verdiği oğlunu kaybeden acılı baba,

Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen 3 kişiyi kurtarmak için atladığı suda boğulma tehlikesi atlatan genç, dalgıç polislerin dakikalarca kalp masajı yapması ve babasının nefes vermesiyle hayata döndükten 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Acılı baba, "Keşke ben öleydim, oğlum öleceğini bildi arkadaşlarına bunu anlatmış" diyerek gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde 14 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, Alişan Tekgözlü (17) babası Atilla Tekgözlü ve arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü kenarına gitti. Bu sırada gölde bir yelken alabora olunca ikisi genç kız 3 kişi suya düşerek boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine Alişan Tekgözlü, babasının ve arkadaşlarının uyarısına rağmen gençleri kurtarmak için göle girdi. Gençlerin yanına giderken yelken uzakta olduğu için yorulan Tekgözlü, gücünü kaybederek göle battı. Bu arada göle düşen gençler, gelen bir başka tekne ile kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler geldi. Polisler, kısa sürede Tekgözlü'yü battığı yerden çıkardı. Karaya getirilen gence dalgıç polisler dakikalarca kalp masajı yaptı. Bu arada başında duran baba hayatta kalma mücadelesi veren oğlunun yüzünü sevip "Ne olur onu yaşatın, babacığım duy sesimi aç gözünü, duy sesimizi Allah için duy" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bir süre sonra baba oğluna, "Ben oğluma bir nefes vereyim" diyerek suni teneffüs yaptı. Babanın birkaç kez suni teneffüs yapması sonrası oğlunun kalbi yeniden atmaya başladı. Dalgıç polisin de uzun süren kalp masajı ve suni teneffüsü ile hayata dönen genç, hastaneye kaldırıldı. Önce Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Alişan Tekgözlü tedavinin 3. gününde hayatını kaybetti.

Otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan gencin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

"Ben nefes verip kurtardım hastanede öldü"

Olay günü yaşadıklarını İHA muhabirine gözyaşları içinde anlatan baba Atilla Tekgözlü, "Menderes adasına gittik, sohbet ediyorduk. O sırada bir yelkenli kayık alabora oldu. Ölen olmadı ama oğlum onları kurtarmak için suya girdi o sırada bir tekne gelip onları aldı gitti. Oğlum yorulunca arkadaşını boynundan tutup ben yoruldum sen git diyerek itmiş daha sonra batmış. Sualtı polisi geldi battığı yerden çıkardı. Oğluma 20 dakika boyunca kalp masajı yaptılar ama kendine gelemedi. Ben suni teneffüs yaptım ve oğlum birden kendine geldi hemen ambulans ile hastaneye kaldırdık. 3 gün hastanede kaldı, dün bize haber geldi kalbi durmuş hayatını kaybetti. Ben nefes verdim canlandı ve kalbi çalışmıştı ama beynine oksijen gitmediği için kaybettik" dedi.

"Öleceğini bildi"

Tekgözlü, oğlunun öleceğini bildiğini belirterek, "Daha önce arkadaşının birine tespih diğerine de başka bir şey veriyor ve alın bunlar hediyem olsun ben zaten öleceğim diyor. Orada kalbini çalıştırdım canlandı, şükür ettim Allah'ıma ve yüzünü okşayıp sevdim daha sonra suni teneffüs yaptım o şekilde canlanmıştı. Öldüğünü duyunca yıkıldım, bittim. O anda ben öldüm. O ölmüş ben ölmüşüm fark etmiyor. Zaten yaşamıyorum, keşke onun yerine ben ölseydim. Sabah kalkınca onu arıyorum, her sabah kalkıp yatağına bakıyorum ama yok, ben oğlumu görmediğim zaman deli oluyorum onsuz yapamam. Oğlum, küçük yaşta ölüm sana yakışmıyor" diye gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada Alişan Tekgözlü'nün son görüntüleri de ortaya çıktı. Tekgözlü bir arkadaşıyla şakalaşırken görülüyor. - ADANA

Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:46

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Nefes verdiği oğlunu kaybeden acılı baba, 'keşke ben öleydim' diye gözyaşı döktü - Son Dakika
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