Nefesler tutuldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 17 maçın tamamı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Nefesler tutuldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 17 maçın tamamı... - Son Dakika Spor

Nefesler tutuldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 17 maçın tamamı...

55 dakika önce

Bu bir ilandırFENERBAHÇE - GALATASARAYSon 3 lig maçında 8 puan kaybederek zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı. Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues ise sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.

Nefesler tutuldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 17 maçın tamamı..., System.String[]

Bu bir ilandır


FENERBAHÇE - GALATASARAY


Son 3 lig maçında 8 puan kaybederek zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı. Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues ise sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.


Uzun süredir sakat olan Hasan Ali Kaldırım'ın mücadeleye ilk 11'de başlaması, onun yokluğunda sol bekte görev yapan Nabil Dirar'ın ise orta alanda görev yapması bekleniyor.


Son 6 lig maçını kazanıp şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koyan Galatasaray'da ise Mario Lemina sakat.


Son haftaların formda ismi Adem Büyük ile Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'dan hangisi ilk 11'de başlayacak, bu sorunun cevabını maç saati öğreneceğiz.


Lemina'nın yokluğunda TD Fatih Terim'in orta alanda Belhanda'ya görev vermesi ya da Ömer Bayram'ı o bölgede kullanacağı belirtiliyor.


Son 53 derbide ilk golü atan takımlar sadece 3 kez yenildi, son 14 derbide ise ilk 30 dakikalarda gol sesi çıkmadı!


Üyelerin yaklaşık %25'i derbiyi sarı lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor...


%10'luk kesim ise tercihini beraberlikten yana kullanmış.


Can Tongo; "Her iki takımın da skora katkı vereceği bir karşılaşma bekliyorum..." derken Evren Göz ise; "Fenerbahçe'nin galibiyete olan ihtiyacı kuşkusuz daha fazla. Galatasaray'a her ne kadar 1 puan yeterli gibi görünse de Fatih Terim'in öğrencileri galibiyet için sahaya çıkacaktır. Maçın beraberliğe yakın olduğunu ve karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum..." diyerek görüşünü belirtti.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli "FB-GS" maçını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...


Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı
U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Son Dakika Haberleri
05:41 'Murat Boz evde üstü çıplak dolaşıyor'
05:41 Babil dizisinin, 7'inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
03:00 Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 07:53:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nefesler tutuldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 17 maçın tamamı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]