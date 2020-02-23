Nefesler tutuldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 17 maçın tamamı...

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FENERBAHÇE - GALATASARAY



Son 3 lig maçında 8 puan kaybederek zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı. Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues ise sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.



Uzun süredir sakat olan Hasan Ali Kaldırım'ın mücadeleye ilk 11'de başlaması, onun yokluğunda sol bekte görev yapan Nabil Dirar'ın ise orta alanda görev yapması bekleniyor.



Son 6 lig maçını kazanıp şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koyan Galatasaray'da ise Mario Lemina sakat.



Son haftaların formda ismi Adem Büyük ile Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'dan hangisi ilk 11'de başlayacak, bu sorunun cevabını maç saati öğreneceğiz.



Lemina'nın yokluğunda TD Fatih Terim'in orta alanda Belhanda'ya görev vermesi ya da Ömer Bayram'ı o bölgede kullanacağı belirtiliyor.



Son 53 derbide ilk golü atan takımlar sadece 3 kez yenildi, son 14 derbide ise ilk 30 dakikalarda gol sesi çıkmadı!



Üyelerin yaklaşık %25'i derbiyi sarı lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor...



%10'luk kesim ise tercihini beraberlikten yana kullanmış.



Can Tongo; "Her iki takımın da skora katkı vereceği bir karşılaşma bekliyorum..." derken Evren Göz ise; "Fenerbahçe'nin galibiyete olan ihtiyacı kuşkusuz daha fazla. Galatasaray'a her ne kadar 1 puan yeterli gibi görünse de Fatih Terim'in öğrencileri galibiyet için sahaya çıkacaktır. Maçın beraberliğe yakın olduğunu ve karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum..." diyerek görüşünü belirtti.



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