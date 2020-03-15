Nefesler tutuldu, gözler derbide! Son 6 "Galatasaray - Beşiktaş" maçına baktığımızda... - Son Dakika
Son Dakika Spor Nefesler tutuldu, gözler derbide! Son 6 'Galatasaray - Beşiktaş' maçına baktığımızda... - Son Dakika Spor

Nefesler tutuldu, gözler derbide! Son 6 "Galatasaray - Beşiktaş" maçına baktığımızda...

6 saat önce

Bu bir ilandırGALATASARAY - BEŞİKTAŞÜst üste 8 maç kazandıktan sonra Sivas deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, 26. hafta maçları öncesinde zirvenin sadece 3 puan üzerinde bulunuyor.

Nefesler tutuldu, gözler derbide! Son 6

Bu bir ilandır


GALATASARAY - BEŞİKTAŞ


Üst üste 8 maç kazandıktan sonra Sivas deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, 26. hafta maçları öncesinde zirvenin sadece 3 puan üzerinde bulunuyor.


Fatih Terim'in öğrencileri müthiş bir çıkış yaptı ve Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferi de dahil arka arkaya galibiyetler alarak şampiyonluk yarışına ortak oldu.


Hafif sakatlığı bulunan ama takımlara antrenmanlara çıkan Henry Onyekuru'nun durumu maç saati netleşecek.


Adem Büyük büyük olasılıkla derbide yok. Radamel Falcao son 3 lig maçında 5 gole katkı (4 gol - 1 asist) yaptı.


Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle "bahar havası" yaşayan Beşiktaş ise, Başakşehir yenilgisi ve Trabzonspor beraberliği ile karamsarlığa kapılmıştı ama Alanyaspor ile Ankaragücü maçlarını firesiz geçip derbiye moralli geliyor.


Douglas ve Dorukhan Toköz dışında takımda önemli bir eksik yok.


Siyah-beyazlıların ligde attığı son 6 golün 4'üne katkı veren (3 gol - 1 asist) Burak Yılmaz formda!


Corona virüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.


Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 13 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi. Cenk Tosun, Talisca ve Umut Nayir, ikinci yarılarda gol atan isimlerden bazıları...


Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 6 derbide toplam 31 sarı kart çıktı.


Üyelerin %44'ten fazlası derbiyi sarı-kırmızılı ekibin kazanacağını düşünüyor.


Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında sonlandı. Sarı-Kırmızılılar yine de yakaladığı ivmeyle sezona damga vurmaya devam ediyor.


Beşiktaş iki haftadır kazansa da oynanan oyun pek de tatmin edici seviyede değil. Siyah-Beyazlılar baskılı oyuna rağmen skor yapmakta ciddi zorlanıyor.


Galatasaraylı Falcao'nun Monaco günlerinden! Lyon'a nefis gol...


Henry Onyekuru, Galatasaray, Beşiktaş, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:39 
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