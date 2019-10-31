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Son Dakika Genel Nefesleri kesen kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı

Nefesleri kesen kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı

7 saat önce

Nefesleri kesen kurtarma operasyonu gerçeği aratmadıERZURUM - Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Şubesi koordinasyonu ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim birimiyle ortaklaşa gerçekleşen önce eğitim verildi sonra tatbikat yapıldı.

Nefesleri kesen kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı

ERZURUM - Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Şubesi koordinasyonu ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim birimiyle ortaklaşa gerçekleşen önce eğitim verildi sonra tatbikat yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğü önünde Nefesleri kesen kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı.

Toplantı salonunda verilen eğitimin ardından uygulamaya geçildi. Sağlık Müdürlüğü önünde senaryo gereği yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Yangında baygınlık geçiren bir kişinin kurtarılma anları nefesleri kesti. Kurtarma operasyonunda Sivil savunma ve 112 Acil servis çalışanlarının büyük çaba ve gayreti, izleyen Sağlık çalışanlarından alkış aldı.

Nefesleri kesen kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı

İl Sağlık Müdürlüğü, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
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