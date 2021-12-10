Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı - Son Dakika

Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı

İtfaiye erleri: "Bebeği heimlich manevrası ile kurtardık"

Yürek ısıtan anlar güvenlik kamerasında

İtfaiye erleri nefessiz kalan bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye yetiştirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te hastalığı nedeniyle nefes borusuna tükürük kaçtığı için nefessiz kalan Yusuf bebeğin yardımına koşarak hayatını kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı. Nefessiz kalan bebeği heimlich manevrası ile kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen itfaiye erleri Necdet Dinç ile Hanifi Kütükçü, "Bebeğe heimlich manevrası yaptıktan sonra boğazını açmaya çalıştık. bebek biraz rahatladıktan sonra itfaiye aracıyla sirenleri çalarak hastaneye yetiştirdik" dedi

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri, yangın dönüşü yakıt ikmali için girdikleri bir akaryakıt istasyonunda nefessiz kalan 2 yaşındaki Yusuf El Yusuf bebeğin hayatını kurtardı. İtfaiye erleri, 2 gün önce yangın dönüşünde Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için girdi. Araçlara yakıt yüklemesi yapıldığı esnada 2 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf bebek, bir anda nefes alamamaya başladı. Soluk borusuna yiyecek kaçtığı için nefessiz kalan bebeğe ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı.

Kahraman itfaiye erleri güvenlik kamerasında

Korku dolu anlar istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye erleri, yakıt ikmalini bırakarak Yusuf bebeğin yardımına koştu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İtfaiye erleri ilk müdahalenin ardından bebeği itfaiye aracıyla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine yetiştirdi. Bebek itfaiye erlerinin kucağında Acil Servis Polikliniğine getirilirken, erlerin çabası yürekleri ısıttı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Yakıt ikmali için girdiğimiz petrolde bebeğin boğulmak üzere olduğunu gördük"

Bebeği hayata döndürdükleri anları anlatan itfaiye erlerinden Necdet Dinç, "Yangın dönüşü yakıt ikmali için petrol istasyonuna girdik. O esnada bir ailenin çok panik olduğunu ve bir bebeğin anne kucağında baygın halde olduğunu gördük. Sonrasında biz de müdahale etmeye başladık, zaten onlar da bizi görür görmez çocuğu bize verdi. Biz de çocuğun nefes borusunun tıkandığı gördük ve ilk yardım müdahalesi yaptık. İlk müdahale sonrası bebeğin durumu biraz daha iyileşti ama biz yine itfaiye aracına bindirerek ve siren çalarak en yakın hastaneye gördük. Hastanede yapılan genel müdahalenin ardından da çocuk kurtarıldı" dedi.

"Bebeği heimlich manevrası ile hayata döndürdük"

Nefes borucu tıkanan bebeğe heimlich manevrası uygulayan Hanifi Kütükçü isimli kahraman itfaiye eri ise, "Yangın dönüşü yakıt ikmali yapıyorduk ama bir ailenin çok panik olduğunu ve bebeklerinin nefes alamadığını fark ettik. O anda onlar da bizi görünce korku ve panikle yardım isteyerek bebeği hemen kucağımıza attılar. Bebeğin boğazı tükürükle tıkanmıştı. Biz de çocuğu alarak hemen heimlich manevrası uyguladık. İlk müdahalenin ardından bebek biraz rahatladı ve nefes aldı. Ardından sirenleri çalarak itfaiye aracıyla hastaneye yetiştirdik. Sonrasında çocuğun kurtulduğunu öğrendik. Bu bizi çok sevindirdi, çünkü biz o an o müdahaleyi yapmasaydık bebek kalıcı sıkıntılar yaşayabilir yada ölebilirdi. Biz aldığımız ilk yardım eğitimi ile görevimizi yaptık. Bizim müdahalemizle bebek hayatta kaldı. Sonrasında hastanedeki doktorlar da ilk müdahalenin doğru yapıldığını ve o müdahale ile bebeğin hayatta kaldığını söylemiş. Biz de o bebeği kurtardığımız için çok mutlu olduk" diye konuştu.