Üye Girişi
Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı - Son Dakika

Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı

10.12.2021 13:33

Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı İtfaiye erleri: "Bebeği heimlich manevrası ile kurtardık" Yürek ısıtan anlar güvenlik kamerasında İtfaiye erleri nefessiz kalan bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye yetiştirdi Gaziantep'te hastalığı nedeniyle nefes...

Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı

İtfaiye erleri: "Bebeği heimlich manevrası ile kurtardık"

Yürek ısıtan anlar güvenlik kamerasında

İtfaiye erleri nefessiz kalan bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye yetiştirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te hastalığı nedeniyle nefes borusuna tükürük kaçtığı için nefessiz kalan Yusuf bebeğin yardımına koşarak hayatını kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı. Nefessiz kalan bebeği heimlich manevrası ile kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen itfaiye erleri Necdet Dinç ile Hanifi Kütükçü, "Bebeğe heimlich manevrası yaptıktan sonra boğazını açmaya çalıştık. bebek biraz rahatladıktan sonra itfaiye aracıyla sirenleri çalarak hastaneye yetiştirdik" dedi

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri, yangın dönüşü yakıt ikmali için girdikleri bir akaryakıt istasyonunda nefessiz kalan 2 yaşındaki Yusuf El Yusuf bebeğin hayatını kurtardı. İtfaiye erleri, 2 gün önce yangın dönüşünde Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için girdi. Araçlara yakıt yüklemesi yapıldığı esnada 2 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf bebek, bir anda nefes alamamaya başladı. Soluk borusuna yiyecek kaçtığı için nefessiz kalan bebeğe ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı.

Kahraman itfaiye erleri güvenlik kamerasında

Korku dolu anlar istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye erleri, yakıt ikmalini bırakarak Yusuf bebeğin yardımına koştu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İtfaiye erleri ilk müdahalenin ardından bebeği itfaiye aracıyla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine yetiştirdi. Bebek itfaiye erlerinin kucağında Acil Servis Polikliniğine getirilirken, erlerin çabası yürekleri ısıttı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Yakıt ikmali için girdiğimiz petrolde bebeğin boğulmak üzere olduğunu gördük"

Bebeği hayata döndürdükleri anları anlatan itfaiye erlerinden Necdet Dinç, "Yangın dönüşü yakıt ikmali için petrol istasyonuna girdik. O esnada bir ailenin çok panik olduğunu ve bir bebeğin anne kucağında baygın halde olduğunu gördük. Sonrasında biz de müdahale etmeye başladık, zaten onlar da bizi görür görmez çocuğu bize verdi. Biz de çocuğun nefes borusunun tıkandığı gördük ve ilk yardım müdahalesi yaptık. İlk müdahale sonrası bebeğin durumu biraz daha iyileşti ama biz yine itfaiye aracına bindirerek ve siren çalarak en yakın hastaneye gördük. Hastanede yapılan genel müdahalenin ardından da çocuk kurtarıldı" dedi.

"Bebeği heimlich manevrası ile hayata döndürdük"

Nefes borucu tıkanan bebeğe heimlich manevrası uygulayan Hanifi Kütükçü isimli kahraman itfaiye eri ise, "Yangın dönüşü yakıt ikmali yapıyorduk ama bir ailenin çok panik olduğunu ve bebeklerinin nefes alamadığını fark ettik. O anda onlar da bizi görünce korku ve panikle yardım isteyerek bebeği hemen kucağımıza attılar. Bebeğin boğazı tükürükle tıkanmıştı. Biz de çocuğu alarak hemen heimlich manevrası uyguladık. İlk müdahalenin ardından bebek biraz rahatladı ve nefes aldı. Ardından sirenleri çalarak itfaiye aracıyla hastaneye yetiştirdik. Sonrasında çocuğun kurtulduğunu öğrendik. Bu bizi çok sevindirdi, çünkü biz o an o müdahaleyi yapmasaydık bebek kalıcı sıkıntılar yaşayabilir yada ölebilirdi. Biz aldığımız ilk yardım eğitimi ile görevimizi yaptık. Bizim müdahalemizle bebek hayatta kaldı. Sonrasında hastanedeki doktorlar da ilk müdahalenin doğru yapıldığını ve o müdahale ile bebeğin hayatta kaldığını söylemiş. Biz de o bebeği kurtardığımız için çok mutlu olduk" diye konuştu.

Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı
Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı
Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı
Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı

Gaziantep, İtfaiye, Yangın, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale! 14:07 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

Son Dakika Haberleri
14:17 Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!
14:08 Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor
14:06 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
13:55 Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?
13:54 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı! Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!         
14:18
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
"Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya! "Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya!         
08:29
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:32:36. #1.12#
SON DAKİKA: Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement