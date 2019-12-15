Nefessiz kalan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nefessiz kalan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

Nefessiz kalan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tasmasının sıkışması nedeniyle nefessiz kalan köpek, kalp masajıyla hayata döndü.

Nefessiz kalan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tasmasının sıkışması nedeniyle nefessiz kalan köpek, kalp masajıyla hayata döndü.

Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan Cabbar Şahbaz, iş yerinin köpeklerini oynamaları için bahçede serbest bıraktı. Bir süre sonra köpeklerden birinin yerde hareketsiz yattığını fark eden Şahbaz, kucağına aldığı köpeğin nefes almadığını anlayınca panikleyerek yardım istedi.

Şahbaz'ın sesini duyarak olay yerine gelen Veysel Tetik, "Garip" isimli köpeğin tasmasını kestikten sonra kalp masajı yapmaya başladı. Köpek, Tetik'in yaklaşık 5 dakika süren müdahalesinin ardından hayata döndü.

Köpeğe müdahale anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Köpek nefes alınca biz de rahat bir nefes aldık"

Cabbar Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta içi geceleri iş yerinde kaldığını belirterek, önceki akşam merkeze ait 3 köpeği oynamaları için serbest bıraktığını söyledi.

Köpekler neşeli bir şekilde oynarken "Garip" isimli köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark ettiğini anlatan Şahbaz, "Kucağıma aldım ama o an hiçbir şey yapamadım. Garip elimde Allah'a dua etmeye başladım. Yere bırakıp, o an gördüğüm arkadaştan yardım istedim. Arkadaş geldi, tasmasını kesip yere yatırdı. Uzun bir süre masaj yaptı, ondan sonra kıpırdamaya başladı. Allah orada tekrar hayat verdi." diye konuştu.

Garip'i 4 sene önce sokakta bulduklarını dile getiren Şahbaz, "Biberonla büyüttüm. Buranın popüler köpeği, herkes seviyor." dedi.

Şahbaz, insanlardan hayvanları sevip onlara merhamet etmelerini istediğini sözlerine ekledi.

Veysel Tetik ise olayın olduğu akşam yan taraftaki arazisine geldiğini aktararak, "Orada Cabbar ağabeyin sesini duydum. Geldiğimde köpek Cabbar ağabeyin kucağındaydı, boğulmuştu. Tamamen nefesi gitmişti. Tasmasını kesip yere yatırdıktan sonra kalp masajı yapmaya başladım. Çok şükür 4-5 dakika kalp masajı yaptıktan sonra köpek kendine geldi. Köpek nefes alınca biz de rahat bir nefes aldık." ifadelerini kullandı.

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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