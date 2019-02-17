Son Dakika Haberleri: Nefessiz Kalan Sokak Köpeğini Tesis Sorumlusu Kurtardı

Nefessiz Kalan Sokak Köpeğini Tesis Sorumlusu Kurtardı

1 saat önce

Nefessiz kalan sokak köpeğini tesis sorumlusu kurtardıZONGULDAK - Zonguldak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fener sahasında sokak köpeği tesisin tellerine takılarak nefessiz kaldı.

Nefessiz kalan sokak köpeğini tesis sorumlusu kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fener sahasında sokak köpeği tesisin tellerine takılarak nefessiz kaldı. Köpeğin imdadına sporcular ve hocalar yetişti
Sahada antrenman yapan sporcular hemen tesis sorumlusu 52 yaşındaki Ayhan Hotan'a haber verdi. Hotan, makas yardımıyla sokak köpeğini tellerden kurtararak nefes almasını sağladı. Ardından tesis sorumlusu Ayhan Hotan, köpeğin üzerinde oluşan yara bere izlerini tedavi ederek karnını doyurdu. Hotan'ın yapmış olduğu bu anlamlı hareket antrenör ve sporculardan büyük takdir topladı.
Tesis sorumlusu Ayhan Hotan, "sporcular yanıma geldi hocam köpek sıkışmış dediler. O anda hemen koştum. Köpeğin boynuna teller dolanmış. Nefes alamayacak hale gelmiş. Hemen telleri bıçakla keserek köpeğin nefes almasını sağladık. Köpeği ondan sonra tellerden ayıkladım. Şuandan durumu gayet iyi" şeklinde konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:29 Kaynak: İHA

Hotan, Zonguldak, Genel
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