Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek - Son Dakika

CHONGQİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Yangtze Nehri'ne kaynak bölümünde karışan kollardan biri olan Linjiang Nehri, Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinden doğar. Linjiang'ın 88 km uzunluğundaki Yongchuan bölümü bir zamanlar ekolojik açıdan çok kötü bir durumda bulunuyordu. Çok sayıda ekolojik restorasyon ve koruma önlemleri sayesinde Linjiang Nehri'nin su kalitesi yıllar içerisinde büyük ölçüde iyileşti. 2017 yılında Sınıf V olan nehrin su kalitesi 2020'ye gelindeğinde Sınıf III'e yükseldi.

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan bir ekoloji parkında koşu yapan bir kişi görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

7 Mayıs 2022 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde, Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Xinglong Nehri'nin bir manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Hongqi Nehri'nin kıyılarını temizleyen görevliler, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liu Huan/Xinhua)

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Hongqi Nehri'nin kıyılarında temizlik yapan görevliler görülüyor, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesindeki akıllı şehir yönetim merkezinde çevre gözetim platformu üzerinde çalışan bir ekip üyesi, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Hongqi Nehri'nin kıyılarında temizlik yapan görevliler, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liu Huan/Xinhua)

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan bir ekoloji parkında koşu yapan bir kişi görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

7 Mayıs 2022 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Xinglong Nehri'nin bir manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

7 Mayıs 2022 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Xinglong Nehri'nin bir manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin kıyılarını temizleyen bir görevli görülüyor, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)