Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek - Son Dakika
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Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

09.05.2022 16:47
Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

CHONGQİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Yangtze Nehri'ne kaynak bölümünde karışan kollardan biri olan Linjiang Nehri, Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinden doğar. Linjiang'ın 88 km uzunluğundaki Yongchuan bölümü bir zamanlar ekolojik açıdan çok kötü bir durumda bulunuyordu.

CHONGQİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Yangtze Nehri'ne kaynak bölümünde karışan kollardan biri olan Linjiang Nehri, Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinden doğar. Linjiang'ın 88 km uzunluğundaki Yongchuan bölümü bir zamanlar ekolojik açıdan çok kötü bir durumda bulunuyordu. Çok sayıda ekolojik restorasyon ve koruma önlemleri sayesinde Linjiang Nehri'nin su kalitesi yıllar içerisinde büyük ölçüde iyileşti. 2017 yılında Sınıf V olan nehrin su kalitesi 2020'ye gelindeğinde Sınıf III'e yükseldi.

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan bir ekoloji parkında koşu yapan bir kişi görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

7 Mayıs 2022 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde, Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Xinglong Nehri'nin bir manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Hongqi Nehri'nin kıyılarını temizleyen görevliler, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liu Huan/Xinhua)

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Hongqi Nehri'nin kıyılarında temizlik yapan görevliler görülüyor, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesindeki akıllı şehir yönetim merkezinde çevre gözetim platformu üzerinde çalışan bir ekip üyesi, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Hongqi Nehri'nin kıyılarında temizlik yapan görevliler, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liu Huan/Xinhua)

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan bir ekoloji parkında koşu yapan bir kişi görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

7 Mayıs 2022 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Xinglong Nehri'nin bir manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

7 Mayıs 2022 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin bir kolu olan Xinglong Nehri'nin bir manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yongchuan bölgesinde bulunan Linjiang Nehri'nin kıyılarını temizleyen bir görevli görülüyor, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Chongqing, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nefis Nehir Havzaları: Çin'de Chongqing Belediyesinin Yeşillendirme Çabalarına Tanıklık Etmek - Son Dakika
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