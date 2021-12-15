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Nefise Dolapcı cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi - Son Dakika

Nefise Dolapcı cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

15.12.2021 14:41
Nefise Dolapcı cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Beşiktaş'ta, 2018 yılında 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık İbrahim Yener'in (30), "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "cinsel amaçla...

Beşiktaş'ta, 2018 yılında 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık İbrahim Yener'in (30), "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Yener cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktul Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı, kızı Nihal Dolapcı ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Maktulün eşi Murat Dolapcı, sanığın suçu canice işlediğini belirterek, en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Bakanlık avukatı da aynı talepte bulunarak, "Sanık suçu canavarca işlemiş, sonrasında ambulansı aramamış ve herhangi bir yere bildirimde bulunmamış ayrıca kaçmıştır. Verilen cezada indirim uygulanmasın." dedi.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, fitness hocası olduğu belirtilen sanık İbrahim Yener'in, şofbeni çalışmadığı için maktul apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı aradığı, makulün daireye gelerek şofbeni kontrol ettiği, birini göndereceğini söyleyip ayrıldığı anlatıldı.

Mütalaada, 20 dakika sonra tekrar daireye gelen Dolapcı'nın, Yener'i yüksek sesle müzik dinlediği için uyardığı kaydedilerek, Yener'in de "Hadi abla işine bak." diyerek tersleyip iteklediği maktulün de itekleyerek karşılık verdiği aktarıldı.

Bu duruma sinirlenip maktulü sert bir şekilde itekleyerek yere düşüren sanık Yener'in, bıçak getirip maktule savurduğu, yumrukladığı ve aralarında arbede yaşandığı ifade edilen mütalaada, sanık Yener'in maktulün boğazını kestiği, devamında da panik halinde lüks aracıyla olay yerini terk ettiği, nişanlısını arayıp cinayet işlediğini söylediği, annesinin evinde geceyi geçirdikten sonra ertesi gün teslim olduğu bildirildi.

Olay yeri inceleme raporlarına göre maktulün üst kısmı yarı çıplak halde bulunduğu, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ise maktulün iç çamaşırında sanığa ait DNA'ya rastlandığı kaydedilen mütalaada, "Üzerindeki elbiseleri yırtılan, sanığa direnç gösteren ve vücudunda birden çok kırık ve kesi olacak şekilde darbedilip öldürülen maktulün kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine rıza göstermediği, karşı koyduğu, bu eylem sırasında maktülün alıkonulduğu değerlendirilmiştir. Dosya kapsamına göre sanığın, maktulü özgürlüğünden alıkoymak suretiyle işlediği cinsel saldırı suçunu gizlemek için öldürdüğü kanaatine varılmıştır." denildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanık İbrahim Yener'in "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis ve "cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak suretiyle hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

???????Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Yener, "Adaletinize sığınıyorum. Bu yüz kızartıcı suçu işlemedim. Olayın kaza olduğu aşikar." dedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Ağırlaştırılmış Müebbet, İbrahim Yener, Beşiktaş, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nefise Dolapcı cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi - Son Dakika


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