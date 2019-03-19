Nefret Ettiğim Tekniklerle Makyaj Yaptım ?? Yaptığım En Kalın Makyaj
41 dakika önce
Bu videoda çoğu Instagram makyaj videosunda sıkça kullanılan, nefret ettiğim makyaj teknikleriyle kalın ve porselen görünümlü bir makyaj yaptım. Tabii ki hiçbiri yanlış bir teknik değil. Sadece benim sevmediğim, tercih etmediğim yöntemler.
Bu videoda çoğu Instagram makyaj videosunda sıkça kullanılan, nefret ettiğim makyaj teknikleriyle kalın ve porselen görünümlü bir makyaj yaptım. Tabii ki hiçbiri yanlış bir teknik değil. Sadece benim sevmediğim, tercih etmediğim yöntemler. Bu tarz ağır göz makyajı içeren benzer video isteklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:02 Kaynak: Youtube
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