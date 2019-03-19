Son Dakika Haberleri: Nefret Ettiğim Tekniklerle Makyaj Yaptım ?? Yaptığım En Kalın Makyaj

Nefret Ettiğim Tekniklerle Makyaj Yaptım ?? Yaptığım En Kalın Makyaj

41 dakika önce

Bu videoda çoğu Instagram makyaj videosunda sıkça kullanılan, nefret ettiğim makyaj teknikleriyle kalın ve porselen görünümlü bir makyaj yaptım. Tabii ki hiçbiri yanlış bir teknik değil. Sadece benim sevmediğim, tercih etmediğim yöntemler.

Bu videoda çoğu Instagram makyaj videosunda sıkça kullanılan, nefret ettiğim makyaj teknikleriyle kalın ve porselen görünümlü bir makyaj yaptım. Tabii ki hiçbiri yanlış bir teknik değil. Sadece benim sevmediğim, tercih etmediğim yöntemler. Bu tarz ağır göz makyajı içeren benzer video isteklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:02 Kaynak: Youtube

Instagram, Makyaj, Genel
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