Son Dakika Haberleri: Nefret Söylemi Orman Yangını Gibi Yayılıyor"

Nefret Söylemi Orman Yangını Gibi Yayılıyor"

31 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, milliyetçi ve popülist ideolojilerle beslenen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün yükselişinden derin endişe duyduğunu belirterek "Seçim kazanmak için farklılıkları kullanan siyasilere karşı koymalı ve...

Nefret Söylemi Orman Yangını Gibi Yayılıyor
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, milliyetçi ve popülist ideolojilerle beslenen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün yükselişinden derin endişe duyduğunu belirterek "Seçim kazanmak için farklılıkları kullanan siyasilere karşı koymalı ve onları reddetmeliyiz." dedi.

Guterres, Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü kapsamında BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, özellikle Yeni Zelanda'da 50 kişinin ölümüne neden, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından ırkçılık, yabancı düşmanlığı, etnik ayrımcılık, Müslüman karşıtlığı ve Yahudi karşıtlığıyla mücadele için verilen taahhütlerin yenilenmesi çağrısı yaptı.

Irkçılığa ve nefret söylemlerine karşı birlik olunması gerektiğini vurgulayan Guterres, şunları söyledi:

"Milliyetçi ve popülist ideolojilerle beslenen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün yükselişinden derinden endişe duyuyorum. Nefret söylemi ana akıma giriyor, sosyal medya ve radyo aracılığıyla orman yangını gibi yayılıyor. Liberal demokrasilerde ve otoriter devletlerde yayıldığını görüyoruz. Seçim kazanmak için farklılıkları kullanan siyasilere karşı koymalı ve onları reddetmeliyiz."

Guterres, "Bugün bile Neonazi düşüncesinin ve beyaz ırkçılığın arttığını görüyoruz, bu tür yalanları tamamen tek seferde gömmeliyiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Güncel
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