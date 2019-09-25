Son Dakika Haberleri: "Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"
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"Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"

59 dakika önce

New York'ta "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor.

New York'ta "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor. Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, New York, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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