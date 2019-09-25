"Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"
59 dakika önce
New York'ta "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
New York'ta "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor. Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir" dedi.
(İHA)
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Tavrını önemsiyoruz Aleyna Tilki, siyah mini elbisesiyle Paris gecelerine aktı Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek