UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Neftçi- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bakü Olimpiyat Stadı
Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)
Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Belhanda, Babel, Diagne
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:57 - Kaynak: AA
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