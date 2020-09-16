Neftçi-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı statta "kardeşlik" pankartları

Galatasaray'ın Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisilerin alınmayacağı Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki tribünlere, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla Galatasaray ve Neftçi takımlarının bayrakları asıldı.

Statta ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" ve Haydar Aliyev'in "Azerbaycan ve Türkiye bir millet, iki devlettir" sözlerinin yazıldığı pankartlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği ebedidir" sözlerinin yer aldığı pankartlar da stada asıldı.

Galatasaray-Neftçi karşılaşması yarın TSİ 19.00'da başlayacak.