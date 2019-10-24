Son Dakika Haberleri: Negatif faizin yan etkilerine ilişkin uyarılar artıyor
Son Dakika Ekonomi Negatif faizin yan etkilerine ilişkin uyarılar artıyor

Negatif faizin yan etkilerine ilişkin uyarılar artıyor

1 saat önce

Uzmanlar zayıflayan ekonomik büyümeyi negatif ve düşük faizlerle desteklemeye çalışmanın büyük riskler taşıdığını belirtiyor.

Negatif faizin yan etkilerine ilişkin uyarılar artıyor, System.String[]

Uzmanlar zayıflayan ekonomik büyümeyi negatif ve düşük faizlerle desteklemeye çalışmanın büyük riskler taşıdığını belirtiyor. Özellikle bankacılık sisteminde karlılığı düşüren uygulamanın uzatılması sürdürülebilir bulunmadığı gibi bir hastalık belirtisi olarak gösteriliyor.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:19 
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