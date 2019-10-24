Negatif faizin yan etkilerine ilişkin uyarılar artıyor

Uzmanlar zayıflayan ekonomik büyümeyi negatif ve düşük faizlerle desteklemeye çalışmanın büyük riskler taşıdığını belirtiyor. Özellikle bankacılık sisteminde karlılığı düşüren uygulamanın uzatılması sürdürülebilir bulunmadığı gibi bir hastalık belirtisi olarak gösteriliyor.