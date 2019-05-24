Negmar armatörlüğe soyunuyor
1 saat önce
Eskihisar-Tavşanlı/ Yalova hattında yolcu ve araç taşıma hizmeti sunan Negmar, uluslararası yük taşımacılığı hizmeti vermeye hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:03
Eskihisar-Tavşanlı/ Yalova
hattında yolcu ve araç taşıma hizmeti sunan Negmar, uluslararası yük taşımacılığı hizmeti vermeye hazırlanıyor. Mehmet Koç
, gemileri Türk tersanelerine inşa ettireceklerini vurguladı. Şirket ayrıca, Afrika
'ya da feribot hizmeti başlatacak... Aysel Yücel'in haberi...
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