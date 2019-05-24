Son Dakika Haberleri: Negmar armatörlüğe soyunuyor

Negmar armatörlüğe soyunuyor

1 saat önce

Eskihisar-Tavşanlı/ Yalova hattında yolcu ve araç taşıma hizmeti sunan Negmar, uluslararası yük taşımacılığı hizmeti vermeye hazırlanıyor.

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Eskihisar-Tavşanlı/ Yalova hattında yolcu ve araç taşıma hizmeti sunan Negmar, uluslararası yük taşımacılığı hizmeti vermeye hazırlanıyor. Mehmet Koç, gemileri Türk tersanelerine inşa ettireceklerini vurguladı. Şirket ayrıca, Afrika'ya da feribot hizmeti başlatacak... Aysel Yücel'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:03 
Mehmet Koç, Yalova, Tavşanlı, Ekonomi
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