Negmar Ortaokulu Yapımı İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

Altınova ilçesinde, Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) limanları arasında araç ve yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren NEGMAR firması tarafından Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde yaptırılacak olan 16 derslikli ortaokul binasının protokol töreni Valimiz Muammer EROL katılımı ile Negmar limanında gerçekleştirildi. Protokol imza törenine, Valimiz Muammer EROL, AK PARTİ Milletvekili Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat CEBECi, Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KOÇ, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet ÖZYİĞİT, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL, Çınarcık Belediye Başkanı Numan SOYER, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz YENİYOL, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit KAÇAR ve protokol üyeleri katıldı.

İmza töreninin ardından Valimiz Muammer EROL; eğitime katkılarından dolayı Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç'a teşekkür ederek, yeni okulun Tavşanlı beldesine hayırlı olmasını dileğinde bulundu.