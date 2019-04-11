Son Dakika Haberleri: Nehil Çayı'nda Su Seviyesinin Yükselmesi Köylüleri Korkutuyor

Nehil Çayı'nda Su Seviyesinin Yükselmesi Köylüleri Korkutuyor

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve karların erimesi nedeniyle Nehil Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi köylüleri korkutuyor.

Nehil Çayı'nda Su Seviyesinin Yükselmesi Köylüleri Korkutuyor, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve karların erimesi nedeniyle Nehil Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi köylüleri korkutuyor.

Bazı noktalarda taşmaya başlayan su, çayın yakınında bulunan köylerde yaşayan çiftçileri tedirgin etmeye başladı. Doğanlı kampında yaşayan Hasan Alkan isimli vatandaş, 2001 yılından buyana ilk defa çaydaki su seviyesinin bu kadar yükseldiğini belirterek, "Bu sene çok kar yağdı. Vatandaşlar çok mağdur. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ot yok hayvanlara verelim, Van'dan ve diğer şehirlerden saman istiyoruz. Yağış bu kadar çok olmasaydı şimdi çoktan otlar yeşermişti. Bu sene Allah böyle nasip etti. Nehil Çayı'ndaki su seviyesinin daha çok yükselmesinden korkuyoruz. Karlar daha da erimeye başlasa ve Karabey köyündeki akarsular da eklense, bu çayın seviyesi daha çok yükselir ve köprüyü bile aşabilir. Köprüyü aşarsa tehlike arz eder. Bazı yerlerde su taşmış ve bizim evlerin yakınına gelmiş" dedi.

Bulaklı köyünde tarım ve hayvancılık faaliyeti yürüten Tahsin Çobanoğlu ise daha önceki senelerde çay yatağının daha dar olduğunu belirterek "Genişletilmeseydi şimdi çoktan köprüyü aşmıştı sular. Karların erimesi ile tedirginlik yaşamaya başladık. Yağışlar da durmuyor. Geçen sene mart ayında birçok yer yemyeşil olmuştu. Bu sene kış mevsimi uzun sürdü, yağışlar hiç durmadı. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde olumsuz etkilendik" şeklinde konuştu. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:10 Kaynak: İHA
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