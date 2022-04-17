Nehil Sazlığı'nda belgeselleri aratmayan görüntüler - Son Dakika
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Nehil Sazlığı'nda belgeselleri aratmayan görüntüler

17.04.2022 12:47

Nehil Sazlığı'nda belgeselleri aratmayan görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ineklerin Nehil Sazlığı'nda otlanmaları Afrika'yı aratmadı.

Nehil Sazlığı'nda belgeselleri aratmayan görüntüler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ineklerin Nehil Sazlığı'nda otlanmaları Afrika'yı aratmadı.

Yüksekova ilçesindeki ineklerin su içinde otlanması Afrika'da çekilen belgeselleri aratmadı. Nehil Sazlığı'na yakın alanda otlanan inekler, havaların ısınmasıyla yeşil ot yiyerek karınlarını doyuruyor. Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntülerde ineklerin otlaması ise buffalo sürülerine benzetildi.

İneklerin mandalar gibi suya girdiklerini belirten Ayhan Çelik, "2 haftadır havalar çok güzel. Bizde 6 ayın sonunda hayvanlarımızı ahırdan çıkartmaya başladık. Şu an ovada inekleri otlatıyoruz. İneklerimiz şu an sudaki taze otu yiyor. Güzel manzaralarda oluşturmuş şekilde. Afrika'yı aratmayan görüntüler olmuş. Akşama kadar burada hayvanlarımızı otlatıyoruz" dedi.

Nehil Sazlığı'nda belgeselleri aratmayan görüntüler
Nehil Sazlığı'nda belgeselleri aratmayan görüntüler
Nehil Sazlığı'nda belgeselleri aratmayan görüntüler

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Yüksekova, Hakkari, Afrika, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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