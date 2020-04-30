Nehil Sazlığı'nda göçmen kuş yoğunlu - Son Dakika

Nehil Sazlığı'nda göçmen kuş yoğunlu
6 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koruma altına alınan Nehil Sazlığı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koruma altına alınan Nehil Sazlığı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Her yıl onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Nehir Sazlığı'nda büyük ve küçük ak balıkçılar görüntülendi. Büyük ak balıkçıl kuşlar ovada yeşilliğin içinde gezerken, küçük ak balıkçıl kuşlar ise Nehil Sazlığı'nda dinlenirken görüntülendi. Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Erhan Konur, Nehir Sazlığı'nın geçmiş yıllarda herhangi bir tanıtım faaliyeti yapılmamasına rağmen bölge halkı ve yerel medya tarafından 'kuş cenneti' olarak nitelendirildiğini belirterek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimiz tarafından son yıllarda sıkı yapılan denetim, kontrol ve koruma çalışmaları sonuç vermiş ve Nehil Sazlığı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine göç yolundaki kuşların uğrak yeri olmaya başlamıştır. Nehil Sazlığı'nda yapılan kuş gözlemlerinden çok sayıda kuş türüne rastlanmıştır. Bunun en büyük örneği olarak bilinçli vatandaşlar tarafından tedavi için kurumumuza teslim edilen yaralı kuş türlerinden anlayabiliyoruz. Nehil Sazlığı yapılan tanımımlar ile birlikte şimdi doğa tabiat, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçık gibi aktivitelerin yapıldığı bir alan haline geldi. Bununla beraber sığır balıkçıl kuşlar dediğimiz ak balıkçılarda burada dinleniyor" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:29 Kaynak: İHA
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