Nehil Sazlığındaki yangın 2 gündür devam ediyor - Son Dakika

Nehil Sazlığındaki yangın 2 gündür devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür Nehil Sazlığında başlayan yangın, devam ediyor.

Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında bilinmeyen bir nedenle 2 gün önce yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları Nehil Sazlığının dört bir tarafında devam ederken, bataklığın yoğun olmasından dolayı ekiplerin ilerlemekte zorlandığı belirtildi.