Son Dakika Haberleri: Nehir bebek ilik nakli bekliyor
Son Dakika Güncel Haber

Nehir bebek ilik nakli bekliyor

10 saat önce

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde, dünyada 50 binde bir görülen genetik hastalık hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) yakalanan 6 aylık Nehir Ayla Yeşil ilik nakli bekliyor.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde, dünyada 50 binde bir görülen genetik hastalık hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) yakalanan 6 aylık Nehir Ayla Yeşil ilik nakli bekliyor.
Çiğdem ve Ali Yeşil çiftinin 6 aylık kızı Nehir Ayla, ateşlenmesi üzerine götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesinden ileri tetkik için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Nehir bebeğe burada, genetik hastalık HLH teşhisi konuldu.
Çocuk Polikliniği Hematoloji Bölümünde kemoterapi tedavisi gören Nehir bebeğin ailesi uygun donörün bulunması için destek bekliyor.
"Nakil gerçekleşmediği sürece çocuğumun hayati riski devam edecek"
Anne Çiğdem Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 aylık bebeğinin ilik nakline ihtiyacı olduğunu, 2 aydır hastanede tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, "Tunceli Devlet Hastanesinden buraya sevk ettiler. Karaciğer enzimlerinin yüksek olduğunu öğrendik. Hemofagositik lenfohistiyositoz teşhisi konuldu." dedi.
Bebeğinin kemoterapi tedavisine cevap verdiğini ancak ilik nakli yapılması gerektiğini vurgulayan Yeşil, "Ben, babası ve yakın akrabalar hepimiz kan örneği verdik ama Nehir'e uymadı. Şu anda çocuğumun ilik nakline ihtiyacı var. Nakil gerçekleşmediği sürece çocuğumun hayati riski devam edecek. Çocuğum bir kere yoğun bakıma girdi. Tekrar yoğun bakıma girmesini istemiyorum." diye konuştu.
Tüm duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Yeşil, bir kan bağışı ile başka çocukların da hayatının kurtulmasına vesile olunabileceğini aktardı.
Nehir bebek ilik nakli bekliyor
Genetik, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye PKK'nın katlettiği çocuklara ağlıyor! Bu acının tarifi yok PKK'nın hain tuzağında ölen Nupelda'nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı Çöp konteynerini nakliye olarak kullanan gençler sosyal medyayı salladı PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:07:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nehir bebek ilik nakli bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]