Nehir Erdoğan bakır ustası oldu
6 saat önce
Çekimleri bakır işçiliği ile ünlü Gaziantep'te yapılan dizide başrol oynayan Erdoğan, atölye sahneleri için işin ustalarından ders aldı.
Çekimleri bakır işçiliği ile ünlü Gaziantep'te yapılan dizide başrol oynayan Erdoğan, atölye sahneleri için işin ustalarından ders aldı. Sette tüm hünerlerini sergileyen ünlü oyuncu, kısa süre içinde başarılı ürünler ortaya çıkardı. Dizide Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Melek karakteri, Hafız Dayı'nın atölyesinde işe başlıyor. Çocukları için mücadele veren Melek, yıllar önce yarım bıraktığı bakır işçiliğine geri dönüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:47
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