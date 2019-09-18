Son Dakika Haberleri: Nehir Gergin açıkladı: "2020'de bu alana çöp dökülmeyecek"
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Nehir Gergin açıkladı: "2020'de bu alana çöp dökülmeyecek"

1 saat önce

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin Erikli ile Danişment arasında bulunan ve çöp dökülen alanda bir açıklama yaptı.

Nehir Gergin açıkladı:

Gergin açıklamasında şunları söyledi

"Bulunduğumuz yer Erikli Köyü'nün üst tarafında bulunan belediyemize ait mücavir alanlarda toplanan çöplerin döküldüğü alan. Normal şartlarda GÜNEKAB'a ait bir aktarma istasyonu bulunması gerekiyor. Bu aktarma istasyonuna çöpler getirilip burada çok bekletilmeden GÜNEKAB Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderilmesi gerekiyor. Çöpler uzun zamandan beri bu alanda biriktiriliyordu. Biz de göreve geldikten sonra açıkçası henüz bir çalışma yapamamıştık. Erikli Sahili'nin kontrolünün de Keşan Belediyesi'ne tamamen geçişinibekledik. Şu an çalışmalarımıza başladık. Şu an çöplerin bir kısmı alındı. Geri kalan kısmı da alınacak, bu alan geçtiğimiz günlerde başlattığımız temizlik seferberliği kapsamında Erikli'yi temiz bırakalım demiştik. Erikli'nin her şeyiyle temiz bırakılması gerekiyor. Vatandaşımızdan bize bu alanla ilgili çok şikayet ve talep geldi. Bilhassa Erikli Köyü'nden de çok talep geldi. Buradan ormanın iç kısımlarına ve üst kısımlarına da çöpler yayılıyor. Bu alanda çöp biriktirmemek ve önce burayı temizleyip daha sonra da sahillerimizdeki çöpleri doğrudan Keşan Paşayiğit'te bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisimize ulaştıracağız. Önümüzdeki yıldan itibaren bu alanı tekrardan doğaya kazandırmış olacağız. Keşan Belediyesi olarak çevreye, çöplerin toplanmasına temizliğimize olan hassasiyetimiz artarak devam edecek. Herkes müsterih olsun bu alanımızı da temizleyerek doğaya kazandıracağız. 2020 yaz sezonunda burada çöp biriktirmeyeceğiz. "

Erikli, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:14 Kaynak: Bültenler
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