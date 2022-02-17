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Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor - Son Dakika

Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor

17.02.2022 13:05
Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde peşinde bulunan şahıslardan kaçtığı esnada nehre atladığı iddia edilen Salih Şimşek'i arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ederken, yakınlarının da acılı bekleyişi sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde peşinde bulunan şahıslardan kaçtığı esnada nehre atladığı iddia edilen Salih Şimşek'i arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ederken, yakınlarının da acılı bekleyişi sürüyor.

Olay, 15 Şubat Salı Günü akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Şimşek (31) peşinde bulunan kişilerden kaçmak için Sakarya Nehri'ne atlayarak karşıya geçmek istedi. Karşı tarafa yüzmeye çalışan adam, suyun akıntısına kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışmaların 3'ncü gününde sabah saatlerinde Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 deniz polisi, Sakarya, Eskişehir ve Kütahya AFAD'a bağlı 9 personel ve botlarla arama çalışmaları başladı. Çalışmaların devam ettiği bölgede ise Şimşek'in yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. - SAKARYA

Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor
Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor
Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor
Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor
Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor
Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor
Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor
Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor

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Salih Şimşek, Sakarya, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nehir kenarında acı bekleyiş sürüyor - Son Dakika


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