Son Dakika Haberleri: Nehir kenarında çuvaldan 100 bin uyuşturucu hap çıktı
Son Dakika Güncel Nehir kenarında çuvaldan 100 bin uyuşturucu hap çıktı

Nehir kenarında çuvaldan 100 bin uyuşturucu hap çıktı

7 saat önce

HATAY'ın Altınözü ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Asi Nehri kenarına gizlenmiş çuval içerisinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Nehir kenarında çuvaldan 100 bin uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

HATAY'ın Altınözü ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Asi Nehri kenarına gizlenmiş çuval içerisinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Hacıpaşa Mahallesi üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin, sınır yakınlarında arazide yaptığı aramada, Asi Nehri kenarına gizlenmiş çuval içerisinde paket halinde 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 gram esrar ele geçirdi.İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gerekli adli işlemlere başlandığı, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


Altınözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:29 Kaynak: DHA
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