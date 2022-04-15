Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu - Son Dakika
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Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu

15.04.2022 15:08
Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde nehir kenarına atılmış halde tarihi eser bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde nehir kenarına atılmış halde tarihi eser bulundu. Eserin defineciler tarafından atıldığı tahmin edilirken, eser ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Köşk Çayı'nın Menderes Nehri'ne döküldüğü Çiftlik Havzası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede gerçekleştirdikleri denetim sırasında parçalanarak Menderes Nehri kenarına atılmış tarihi eser olduğunu fark etti. Zabıta ekipleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri parçalanmış haldeki 3 parça tarihi eseri güvenlik altına aldı. Gerekli işlemlerin ardından durumu Aydın Arkeoloji Müzesi'ne bildirdi. Müzeden gelen görevliler tarihi eser olduğu düşünülen 3 parçayı teslim aldı. Eserler, incelenmek üzere müzeye götürülürken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu
Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu
Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu
Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu

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Zabıta Müdürlüğü, Çiftlik, Zabıta, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu - Son Dakika


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