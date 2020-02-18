Nehir ortasında mahsur kurt köpeği, 3 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Nehir ortasında mahsur kurt köpeği, 3 gün sonra kurtarıldı

7 saat önce

AĞRI'daki Murat Nehri ortasında buz tabakası üzerinde 3 gündür mahsur kalan kurt köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nehir ortasında mahsur kurt köpeği, 3 gün sonra kurtarıldı, System.String[]

AĞRI'daki Murat Nehri ortasında buz tabakası üzerinde 3 gündür mahsur kalan kurt köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Veteriner hekimin kontrolünden geçirilen ve yiyecek verilen kurt köpeği, doğaya bırakıldı.

Kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin ortasında oluşan buz tabakası üzerinde kurt köpeğinin 3 gündür akarsudan geçemediğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, buz gibi suya giren itfaiye görevlisi kurt köpeğini yakalamak istedi. İtfaiye erini görünce bir süre kaçan kurt köpeği, buz gibi suya giremeyince görevli tarafından başına ağ geçirildi. Kurt köpeğini kucağına alan itfaiye eri, suya girerek kıyıya geçirdi. Ekipler, kurt köpeğini daha sonra Ağrı Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü. Burada veteriner hekim tarafında muayene edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yiyecek verilen köpek, daha sonra doğaya bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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