Nehir ve göllerde hidromorfolojik izleme çalışmaları sertifikalı kişilerce yapılacak - Son Dakika

Nehir ve göllerde hidromorfolojik izleme çalışmaları sertifikalı kişilerce yapılacak

28.01.2021 10:09
Nehir ve göllerde hidromorfolojik izleme çalışmaları sertifikalı kişilerce yapılacak, System.String[]

Nehir ve göl sularında hidromorfolojik izleme çalışmaları, buna yönelik gerekli eğitimlere katılarak sertifika almış kişilerce yürütülecek.

Nehir ve göl sularında hidromorfolojik izleme çalışmaları, buna yönelik gerekli eğitimlere katılarak sertifika almış kişilerce yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hidromorfolojik izleme çalışmaları, Bakanlıkça belirlenen izleme programlarında yer alan izleme türüne ve izleme sıklığına uygun olarak izlenecek ve düzenlenen eğitimlere katılarak sertifika almış kişiler tarafından yapılacak.

Arazide, biyolojik örnekleme ve kimyasal izleme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak ve biyolojik örnekleme ve kimyasal izlemeyle aynı noktada gerçekleştirilecek.

Hidromorfolojik izleme arazi çalışmasına başlamadan önce analizler yapılacak. İzleme alanlarının kolay ulaşılabilir olması gerekecek, sahaya çıkmadan önce ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınacak.

İzleme çalışmaları, ilkbahar ve sonbahar dönemini kapsayacak şekilde yılda en az 2 kez yapılacak. Bakanlık, su kütlesinin durumuna göre izleme sıklıklarını değiştirebilecek ve izleme programlarını güncelleyebilecek.

Bakanlık yılda 2 defa hidromorfolojik izleme eğitimi taleplerini toplamak için ilana çıkacak. Yeterli başvuru sağlandığı takdirde eğitimler düzenlenecek.

Eğitimler nehir ve göller için ayrı ayrı yapılacak. Hidromorfolojik izleme eğitimlerinin arazi çalışmaları bölümü, teorik ve uygulama olmak üzere 2 aşamalı olacak.

Eğitim programları sonunda yazılı değerlendirme sınavı yapılacak ve başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak. Hidromorfolojik izleme sertifikası, eğitimlerin sonunda nehir ve göl kategorileri için ayrı ayrı düzenlenecek. Sertifikanın geçerlilik süresi 4 yıl olacak.

Hidromorfolojik izleme, su kütlelerine yapılan müdahalelerin ekolojik durum üzerine yaptığı etkilerinin belirlenmesi maksadıyla suyun miktarında ve akışında, su yatağında, kıyı şeridinde, su taban yapısında ve su içi ile kıyı habitatlarında meydana gelen değişimleri izlemek için yapılan ölçümleri kapsıyor.

Kimyasal, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nehir ve göllerde hidromorfolojik izleme çalışmaları sertifikalı kişilerce yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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