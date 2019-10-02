Nehir yatağı yön değiştirdi, maden ocağını su bastı

? Hindistan'da bir nehir yön değiştirerek, büyük bir enerji şirketine ait en büyük maden ocaklarından birine doğru akmaya başladı.

Chhattisgarh eyaletinde yer alan Lilagar nehri yön değiştirerek, Hindistan'ın en büyük enerji şirketi 'South Eastern Coalfields'e (SECL) ait en büyük maden ocaklarından biri olan Dipka'ya doğru akmaya başladı.

Aruna Chandrasekhar isimli gazeteci nehrin maden ocağına doğru aktığı görüntüleri 'Doğanın kendi planları var' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Öte yandan yerel medya, nehrin bölgede meydana gelen sağanak yağışlar nedeniyle yön değiştirdiğini, ocakta çalışan maden işçilerinin kurtarıldığın, ancak iş makinelerinin meydana gelen olayda su altında kaldığını yazdı.