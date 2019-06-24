Nehir yatağına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
1 saat önce
Nehir yatağına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardıERZİNCAN - Erzincan'da nehir yatağına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:48 Kaynak: İHA
Nehir yatağına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
ERZİNCAN - Erzincan
'da nehir yatağına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; Erzincan merkeze bağlı Aydoğdu Köyü yakınlarında bulunan nehir yatağına düşen at, boğulmaktan son anda kurtuldu. Köydeki bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen atın nehir yatağına düştüğünü gören bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri atı kurtarmak için vinç yardımıyla çalışma başlattı. Ekipler atı vinç yardımıyla düştüğü yerden kurtararak sahibine teslim etti.
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