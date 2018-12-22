Son Dakika Haberleri: Nehir Yatağında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Nehir Yatağında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

3 saat önce

Bingöl'de, Yukarı Kalehan Barajı'ndaki su salınımı yapılması üzerine Murat Nehri sularının yükselmesi sonucu nehir yatağında mahsur kalan 3 kişi, Bingöl Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Nehir Yatağında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı, System.String[]
Bingöl'de, Yukarı Kalehan Barajı'ndaki su salınımı yapılması üzerine Murat Nehri sularının yükselmesi sonucu nehir yatağında mahsur kalan 3 kişi, Bingöl Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri kenarında piknik yapan 3 kişi, balık avlamak için nehir yatağına indi.

Yukarı Kalehan Barajı'ndaki su salınımından dolayı aniden suların yükselmesi sonucu nehir yatağındaki 3 kişi, nehir yatağındaki adacıkta mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Bingöl Belediyesi itfaiye ile AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:52 Kaynak: AA

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