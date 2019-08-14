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Nehir yükselince mahsur kaldılar

46 dakika önce

Nehir yükselince mahsur kaldılarMERSİN'in Tarsus ilçesinde piknik için arazi aracıyla Berdan Nehri kıyısına gelen 4 kişi, suların yükselmesi sonucu bulundukları yerde mahsur kaldı.

Nehir yükselince mahsur kaldılar
MERSİN'in Tarsus ilçesinde piknik için arazi aracıyla Berdan Nehri kıyısına gelen 4 kişi, suların yükselmesi sonucu bulundukları yerde mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, araç içindeki 4 kişiyi çelik halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Berdan Nehri Bolatlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde 3 yakını ile birlikte 33 DCM 10 plakalı arazi aracıyla nehir kıyısına gelen Ergün Alabaş, bir müddet piknik yapıp, bir süre eğlendi. Nehir debisinin henüz bilinmeyen bir nedenle yükselmesi sonucu çevresi sularla kaplanan 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, içinde 4 kişinin bulunduğu arazi aracını çelik halat bağlayarak, kıyıya çekti. Araçtaki 4 kişi, yaralanmadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
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