NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde kaybolan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Ferhat Batur (16) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Mayıs saat 17.30 sıralarında D-400 kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmalarının 5'inci gününde Ferhat Batur'un cansız bedeni, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında buldu. Ferhat'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

'DUALARIMIZI EKSIK ETMEYECEGIZ'

Batur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından babası Mehmet Şirin Batur'a teslim edildi. Mehmet Batur, arama kurtarma çalışmalarına katılan yetkililere ve vatandaşlara teşekkür ederek, ??Tek duamız oğlumuzun cenazesine kavuşmaktı. Allah böyle bir acıyı düşmanımın başına vermesin. 5 gün boyunca öldük öldük dirildik. Oğlumun bir mezarı olacak. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz dedi. Batur'un cenazesi kılınan namazın ardından Ceyhan Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)