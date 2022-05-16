NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ

16.05.2022 12:30

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde kaybolan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Ferhat Batur (16) son yolculuğuna uğurlandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde kaybolan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Ferhat Batur (16) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Mayıs saat 17.30 sıralarında D-400 kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmalarının 5'inci gününde Ferhat Batur'un cansız bedeni, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında buldu. Ferhat'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

'DUALARIMIZI EKSIK ETMEYECEGIZ'

Batur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından babası Mehmet Şirin Batur'a teslim edildi. Mehmet Batur, arama kurtarma çalışmalarına katılan yetkililere ve vatandaşlara teşekkür ederek, ??Tek duamız oğlumuzun cenazesine kavuşmaktı. Allah böyle bir acıyı düşmanımın başına vermesin. 5 gün boyunca öldük öldük dirildik. Oğlumun bir mezarı olacak. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz dedi. Batur'un cenazesi kılınan namazın ardından Ceyhan Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ
NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ
NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ
NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ

YORUMLAR
500
Müzeyyen Şevkin: 'Tarsim, Mayıstan Önceki Donlar İçin Ödeme Yapmıyor' Müzeyyen Şevkin: 'Tarsim, Mayıstan Önceki Donlar İçin Ödeme Yapmıyor' Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi

Ceyhan, Tarım, Mayıs, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement