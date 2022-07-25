Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan oto tamircisi aranıyor - Son Dakika
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Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan oto tamircisi aranıyor

25.07.2022 12:16
Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan oto tamircisi aranıyor

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde dün, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu arkadaşıyla kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkal'ı (45) arama çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde dün, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu arkadaşıyla kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkal'ı (45) arama çalışmaları sürüyor.

Genç ilçesinde Murat Nehri kıyısına dün aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal (43) ve arkadaşı Mücahit Keser (45), saat 16.00 sıralarında başka bir ailenin kız çocuğunun nehirde akıntıya kapıldığını görüp yardıma koştu. Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu çıkardı. Keser kıyıya çıkarken, çocuğu kurtarırken yorgun düşen Aydın Tutkal, akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EŞİNİ 2 YIL ÖNCE KANSERDEN KAYBETMİŞAydın Tutkal'ı arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor. Bingöl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tutkal'ın bulunması için Diyarbakır AFAD Müdürlüğü'nden 3, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden ise 4 dalgıcın görevlendirildiği, arama çalışmalarına Bingöl AFAD Müdürlüğü'nden 5, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneği'nden 6, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 40, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de 20 kişilik ekibin katıldığı ifade edildi.

Oto tamircisi olan 2 kız çocuğu babası Aydın Tutkal'ın 2 yıl önce kanserden eşini kaybettiği, ilçedeki Genç İçin Bir Saat Derneği'ne (GİBSDER) üye olduğu ve sosyal projelere imza attığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan oto tamircisi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan oto tamircisi aranıyor - Son Dakika
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