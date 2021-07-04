Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesindeki nehirde akıntıya kapılan Emirhan Henden (20), AFAD ve dalgıç polisler tarafından aranıyor.

Olay, dün, Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısındaki hayvanlara yem vermek istedi. Nehre girip karşıya geçmek isteyen Henden, akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve dalgıç polisler geldi. Dün yapılan çalışmalarda bulunamayan Emirhan Henden'i aramaya bugün de devam edildi. Yağmur nedeniyle yükselen nehirde güçlükle arama yapıldı. Emirhan Henden'i arama çalışmaları devam ediyor.