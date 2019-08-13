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Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

55 dakika önce

Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehirde araçlarıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehirde araçlarıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Engin A.'nın kullandığı arazi tipi kamyonetle piknikten dönen 4 kişilik aile, Bolatlı Mahallesi'nde Berdan Nehri'nin su seviyesi yükselen bölümünde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine ailenin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Nehrin ortasında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerinin aracı halatla çekerek çıkarmasıyla kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
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