Son Dakika Haberleri: Nehirde boğulan asker son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Nehirde boğulan asker son yolculuğuna uğurlandı

54 dakika önce

İzine geldiği memleketi Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye girdikten sonra akıntıya kapılarak boğulan Piyade Er Mustafa Taş (20), son yolculuğuna uğurlandı.

Nehirde boğulan asker son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
İzine geldiği memleketi Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye girdikten sonra akıntıya kapılarak boğulan Piyade Er Mustafa Taş (20), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün öğle saatlerinde Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Piyad Er 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2 kardeşi ve arkadaşıyla geldiği Murat Nehrine yüzmeye girmiş, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Karşı kıyıya geçen kardeşi ise olduğu yerde mahsur kalmış ancak rafting takımı tarafından kurtarılmıştı. Kayıp olan genç için bölgede jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar ile vatandaşlar arama yaptı. Beyhan bir barajının kapaklarının kapatılmasıyla suyun debisi de düşürüldü ve Taş'ın cansız bedeni kayıp olduğu yerin yaklaşık 2 kilometre aşağısında Çanak mevkiinde bulundu. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bolu'da 3 aydır vatani görevini yapan ve uzman erbaşlık sınavına girmek için memleketine geldiği öğrenilen Taş için bugün Kovancılar ilçesi Bağlar Camii'nde cenaze töreni düzenledi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, askeri erkan, vatandaşlar ve aile yakınları katıldı. Cenaze töreninin ardından Taş'ın bayrağa sarılı naaşı Asri Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.
(İHA)
19.06.2019 17: 46: 28 TSI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Elazığ, Mustafa Taş, Palu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi Av yasağının başlamasıyla en çok tercih edilen balık, İskorpit oldu! Kilosu 45 TL Askere giden Manuş Baba tanınmaz hale geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:20:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nehirde boğulan asker son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]