Nehirde boğulan çocuğun cenazesi bulundu - Son Dakika

Evlatlarının bulunması için bekleyen baba Muammer Serbest, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Muammer Serbest yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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