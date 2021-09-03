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Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler - Son Dakika

Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler

03.09.2021 13:29

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğularak yaşamını yitiren gencin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edilirken, sudan çıkarılan diğer 4 kişinin durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Karkamış ilçesinde iddiaya göre Fırat Nehri'ne serinlemek için giren bir genç ile dört çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gencin ve çocukların suda çırpındığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Suda çırpınan 5 kişiden dördü vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan gençler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki Süleyman Çınar'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

SON ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Hayatını kaybeden Süleyman Çınar'ın boğulmadan öncesi son anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, nehrin ortasında aynı aileden bireyleri ile yüzen Süleyman Çınar'ın bir çırpınması dikkat çekti. Görüntülerin son ermesinin ardından Süleyman Çınar ile yanındaki yakınları akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan Süleyman Çınar, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sudan çıkarılan diğer 4 kişinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Fırat Nehri'nde boğulan gencin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

"BİR ARKADAŞIMIZ NEHRE GİRİP ÇIKARDI"

Yaşanan olayın ardından bölgeye koşan ve Süleyman Çınar'ı sudan çıkaran vatandaşlar o anları anlattı. Olayı görür görme müdahale etmeye başladıklarını söyleyen vatandaş, "Olayı duyunca kayıkla nehirde yukarıdan aşağıya doğru hareket etmeye başladık. Nehir içerisinde diplere baka baka hareket ettik. Bir süre ilerledikten sonra ölen genci gördük. Bir arkadaşımız nehre girerek çıkardı ve tekneye genci aldık. Suya beş kişi girmişti, diğerlerin bir sorun yoktu. Ama bu genç dibe batmıştı. Çıkardıktan sonra tekneye aldık ve hızlı bir şekilde ambulansa teslim ettik" dedi.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Süleyman Çınar'ın cenazesi olay yeri ve Nizip Devlet Hastanesindeki incelemelerin ardından gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'nda sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenilirken, bir çocuk babası gencin ailesi vatandaşları serinlemek için tehlikeli sulara girmemeleri konusunda uyardı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler

Süleyman Çınar, Fırat Nehri, Gaziantep, Çınar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler - Son Dakika


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