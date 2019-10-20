- Nehirde boğularak ölen Halil Tosun son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya Nehrine düşerek boğulan Halil Tosun son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün gece Pamukova ilçesi Çardak Mahallesinde meydana geldi. Balık tutmaya giden Murat Diler ile Halil Tosun isimli iki kişinin teknesi alabora olmuş, Halil Tosun boğularak Pamukova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Nehirde kaybolan Murat Diler ise daha sonra ölü olarak bulunmuştu. Halil Tosun için Hendek ilçesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına sevenleri katıldı. Tosun, cenaze namazının ardından Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi Aile Kabristanlığına defnedildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Halil Tosun'un Karayolları Hendek Bölge Şefliğinde personel olduğu ve uzun zamandır arkadaşlarıyla balık tutmak için çeşitli yerlere gittiği öğrenildi.