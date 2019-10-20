Nehirde boğularak ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Nehri'ne düşerek boğulan şahıs toprağa verildi.



Olay, dün gece Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Balık tutmaya giden Murat Diler ile Halil Tosun'un teknesi alabora olurken, Halil Tosun kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Nehirde kaybolan Murat Diler ise daha sonra ölü olarak bulunmuştu. Halil Tosun için Hendek ilçesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Tosun, cenaze namazının ardından Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi Aile Kabristanlığı'na defnedildi.



Evli ve 2 çocuk babası olan Halil Tosun'un Karayolları Hendek Bölge Şefliğinde personel olduğu ve uzun zamandır arkadaşlarıyla balık tutmak için çeşitli yerlere gittiği öğrenildi. - SAKARYA