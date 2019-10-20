Son Dakika Haberleri: Nehirde boğularak ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Nehirde boğularak ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Nehirde boğularak ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Sakarya Nehri'ne düşerek boğulan şahıs toprağa verildi.

Nehirde boğularak ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sakarya Nehri'ne düşerek boğulan şahıs toprağa verildi.


Olay, dün gece Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Balık tutmaya giden Murat Diler ile Halil Tosun'un teknesi alabora olurken, Halil Tosun kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Nehirde kaybolan Murat Diler ise daha sonra ölü olarak bulunmuştu. Halil Tosun için Hendek ilçesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Tosun, cenaze namazının ardından Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi Aile Kabristanlığı'na defnedildi.


Evli ve 2 çocuk babası olan Halil Tosun'un Karayolları Hendek Bölge Şefliğinde personel olduğu ve uzun zamandır arkadaşlarıyla balık tutmak için çeşitli yerlere gittiği öğrenildi. - SAKARYA

Pamukova, Sakarya, Çardak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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