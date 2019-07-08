Son Dakika Haberleri: Nehirde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarıldı
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Nehirde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarıldı

23 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Nehirde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Kahta Nehri'ne giren öğretmen Kemal Çeçen (22) kıyıdan yaklaşık 20 metre açıldıktan sonra boğulma tehlikesi yaşadı.
Çeçen'in sudan çıkamadığını fark eden arkadaşları çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine yakın bulunan iki kişi suya atlayıp müdahale etti.
Kıyıya çıkarılan Çeçen, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çeçen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:44 Kaynak: AA
Kahta, Güncel
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