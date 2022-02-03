Üye Girişi
Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı - Son Dakika

Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı

03.02.2022 10:16
Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı

Adana'da nehirde bulanan erkek cesedi aşırı kilolu olduğu için itfaiyenin vinciyle çıkartıldı.

Adana'da nehirde bulanan erkek cesedi aşırı kilolu olduğu için itfaiyenin vinciyle çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir kişi Seyhan Nehri'nde bir kişinin hareketsiz yüz üstü sürüklendiğini görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahıs bu sırada Regülatör Köprü altına kadar sürüklenip nehirdeki çöplerin biriktiği mazgallar kısmına geldi.

Yapılan incelemede şahsın erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak şahıs aşırı kilolu olduğu için sudan bir türlü çıkartılamadı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Şahsı çıkarmak için nehre bir halat merdivenle bir su altı polisi indi. Daha sonra ise cesedin beline halat bağlanıp vinçle sudan çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kimliğinin belirlenmesi için yüz tanıma sisteminden ve parmak izinden faydalanılacak.

Bu arada polis, cesedi görmek isteyen meraklı vatandaşları da uyarıp olay yerinden uzaklaştırdı. - ADANA

Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı
Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı
Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı
Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı
Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı

YORUMLAR
500

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:17 Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:08 Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
10:04 Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen
10:01 TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Yüzde 48,69!
09:55 "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı
09:53 Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?
09:52 Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement