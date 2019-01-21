Nehirde erkek cesedi bulundu Adana
'da Çakıt Nehrinde bir erkek cesedi bulundu
ADANA - Adana'nın Salbaş
mahallesi, Çakıt Nehri üzerinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova
ilçesine bağlı Salbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çakıt Nehri üzerinde bulunan köprüden geçen bir vatandaş nehir yatağında hareketsiz yatan birini gördü. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nehir içinde bulunan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
, şahsın öldüğünün belirlenmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın nasıl öldüğünü saptamak için çevrede inceleme başlattı. Yapılan çalışmanın ardından şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için de kayıp başvuruları incelemeye alındı.