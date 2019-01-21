Son Dakika Haberleri: Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Nehirde erkek cesedi bulundu Adana'da Çakıt Nehrinde bir erkek cesedi bulunduADANA - Adana'nın Salbaş mahallesi, Çakıt Nehri üzerinde bir erkek cesedi bulundu.

Nehirde erkek cesedi bulundu
Adana'da Çakıt Nehrinde bir erkek cesedi bulundu

ADANA - Adana'nın Salbaş mahallesi, Çakıt Nehri üzerinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Salbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çakıt Nehri üzerinde bulunan köprüden geçen bir vatandaş nehir yatağında hareketsiz yatan birini gördü. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nehir içinde bulunan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şahsın öldüğünün belirlenmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın nasıl öldüğünü saptamak için çevrede inceleme başlattı. Yapılan çalışmanın ardından şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için de kayıp başvuruları incelemeye alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Çukurova, Salbaş, Adana, 3. Sayfa
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