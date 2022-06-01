Nehirde kaçak balık avına jandarmadan suçüstü - Son Dakika
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Nehirde kaçak balık avına jandarmadan suçüstü

01.06.2022 18:36
Nehirde kaçak balık avına jandarmadan suçüstü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde ticari amaçlı kaçak balık avı yapan şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde ticari amaçlı kaçak balık avı yapan şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde ağ ile kaçak balık avlanma ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Y.D. isimli şahsı beyaz renkli tekne ile ticari amaçlı olarak kaçak avcılık yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 2 adet kasnaklı ağ, 400 metre uzunluğunda fileli ağ ele geçirdi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemeler Sakarya İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerine teslim edilirken ilgili kurum tarafından da Y.D. isimli şahsa 3 bin 500 lira para cezası kesildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Pamukova, Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nehirde kaçak balık avına jandarmadan suçüstü - Son Dakika


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