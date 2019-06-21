Son Dakika Haberleri: Nehirde kaybolan genci balık adamlar arıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nehirde kaybolan genci balık adamlar arıyor

1 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için Elazığ'dan gelen polis dalgıçlar arama çalışmalarına başladı.

Nehirde kaybolan genci balık adamlar arıyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için Elazığ'dan gelen polis dalgıçlar arama çalışmalarına başladı. Gencin ailesinin kendisini üniversiteye göndermediği için suya atladığı iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağıvar Köprüsü yakınlarında Dicle Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Muhammed E., arkadaşı S.D. ile birlikte geldiği nehir kenarında iddiaya göre "Ailem üniversiteye göndermiyor" diyerek suya atladı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk aramada nehirde kaybolan gence ulaşılamadı. Bunun üzerine bölgeye Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler istendi. Bölgeye giden dalgıç polisler, suda kaybolan gencin bulunması için arama çalışmalarına başladı. Gencin kayıp olduğu noktadan suya giren dalgıçların koordineli bir şekilde arama çalışmalarını gün boyu sürdüreceği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
elazığ, polis, diyarbakır, dicle, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! İki adam, sokak ortasında erkek çocuğunu kemerle dakikalarca dövdü! Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Fuhşun şifresini polis çözdü! 'Doktor' lakaplı elebaşı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 14:12:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nehirde kaybolan genci balık adamlar arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]